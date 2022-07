Santos identifica agressores e pede desculpa ao Corinthians, CBF e público em geral: ‘Atos inaceitáveis’

O Santos emitiu uma nota oficial, nesta quinta-feira (14), para se pronunciar sobre as cenas lamentáveis após o apito final pela partida de volta da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. O clube repudiou as invasões de torcedores e agressões aos jogadores adversários, especialmente ao goleiro Cássio, do Corinthians.

Entre os identificados está um membro do quadro de sócios do Santos. O alvinegro praiano também afirmou que já iniciou o processo de exclusão do torcedor. Além disso, o clube ressaltou que foram registros boletins de ocorrência e que pretende cobrar os infratores futuras punições aplicadas ao clube pelo episódio.

Na partida, o Santos até venceu por 1 a 0, gol de Marcos Leonardo, mas foi desclassificado. O Corinthians tinha a vantagem dos 4 a 0 aplicados no jogo da ida e poderia perder por até três gols de diferença que, mesmo assim, confirmaria a presença nas quartas de final da Copa do Brasil.

Sobre os fatos ocorridos ao final da partida Santos x Corinthians pela Copa do Brasil na Vila Belmiro: https://t.co/AAh1l0zWXq pic.twitter.com/JpQaLoKC1o — Santos FC (@SantosFC) July 14, 2022

Leia a nota na íntegra:

O Santos FC lamenta os fatos ocorridos ao final da partida contra o Corinthians, na noite de quarta-feira (13), na Vila Belmiro. O Clube não pode compactuar com atitudes agressivas, contra tudo o que o esporte prega, e lamenta ter sido palco para que vândalos travestidos de torcedores agissem como marginais.

Leonardo Valeriano de Souza, Roberto Henrique Sabioni, Tiago Rodrigues de Souza, Lucas da Silva Ramos, Cristopher Barbosa Barcelos, Matheus da Silva Pereira e Gabriel Andrade dos Santos foram detidos e identificados pela Polícia Militar, já tendo sido elaborados os respectivos Boletins de Ocorrência com a aplicação de pena restritiva de direitos aos mesmos, consistente em multa pecuniária em favor do Estado, denúncia junto ao Ministério Público.

Destes sete, o Santos FC já identificou que Gabriel Andrade dos Santos pertence ao quadro de sócios do Clube e iniciará o processo de expulsão. Eventuais danos financeiros que o Clube venha a sofrer, em razão dessa ocorrência, serão cobrados judicialmente dos infratores.

O Santos FC se desculpa com toda a sua torcida, com os atletas do time adversário, com a CBF e com o público em geral que assistiu a esses atos inaceitáveis.