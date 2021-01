Santos garante presença de Lucas Veríssimo na semi da Libertadores Negociação com o Benfica avança, mas jogador estará à disposição do técnico Cuca para os jogos contra o Boca Junior, nas duas próximas quartas-feiras

O Santos terá o zagueiro Lucas Veríssimo nas semifinais da Copa Libertadores diante do Boca Juniors. A comissão técnica está informada e planeja o time com a presença do jogador. Inclusive, o jogador participou de um jogo-treino contra o time Sub-23 na manhã deste sábado.

A confirmação da presença do zagueiro nas semifinais foi dada ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE por membros da diretoria do clube e só foi possível pelo avanço nas negociação para a venda de Veríssimo ao Benfica, de Portugal. O clube português fez nova proposta ao Santos, com o pagamento do acordo em três parcelas, sendo a primeira, de cerca de R$ 14 milhões, ainda em 2021.

Apesar de ter contrato até 2025, Lucas Veríssimo pediu para não jogar algumas das últimas partidas do Peixe em 2020 após a recusa da primeira proposta do Benfica pelo Conselho Deliberativo do Santos. Ele foi convencido pela comissão técnica a participar das partidas contra o Grêmio pelas quartas da competição.

Com a confirmação de Lucas Veríssimo, o Santos terá a dupla de zaga ideal nas partidas contra o Boca. Durante a semana, o clube chegou a um acordo com o Brugge, da Bélgica, para a prorrogação do empréstimo do jogador por mais duas semanas. Se o Peixe avançar à final da Libertadores, terá de exercer a opção de compra do zagueiro.

O Santos enfrenta o Boca Juniors no primeiro jogo da semifinal na próxima quarta-feira (6), às 19h15min, na Bombonera, em Buenos Aires. A delegação viaja para a Argentina na segunda. O jogo de volta acontece no dia 3, também às 19h15min, na Vila Belmiro.

