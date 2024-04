Santos fecha acordo com o Krasnodar para quitar dívida e encerra transfer ban na Fifa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 17:10 Para compartilhar:

O Santos anunciou nesta terça-feira que conseguiu fechar um acordo com o Krasnodar, clube da Rússia, para o pagamento em quatro parcelas da dívida de US$ 4,5 milhões (R$ 22,7 milhões na cotação atual) pela compra do atacante Cueva, efetuada em 2019 ainda na gestão de José Carlos Peres.

Com o acordo, o clube põe fim ao transfer ban da Fifa – agremiação santista havia recebido uma nova punição da entidade e estava impedido de registrar novos jogadores. Pelas regras da Fifa, a celebração do acordo é o suficiente para que o transfer ban seja extinto e o clube estará apto a fazer movimentações no mercado e contratar reforços para o Campeonato Brasileiro. A janela abre no dia 10 de julho e o Santos pretende inscrever o lateral-direito Rodrigo Ferreira, contratado ao Mirassol em março.

A conclusão da negociação ocorreu durante uma reunião virtual na manhã desta terça feira, que contou com a participação das diretorias dos clubes. O Santos garantiu que quitará todo o valor com os russos até o dia 25 de junho deste ano.

