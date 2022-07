Santos FC lança plataforma com série de colecionáveis em homenagem aos ídolos eternos

O Santos FC apresenta mais uma grande novidade para o amante do futebol. O Peixe lança, nesta terça-feira (12), uma plataforma com uma série de colecionáveis digitais em homenagem aos Ídolos Eternos do Clube. Realizada em parceria com a Block4, fantech especializada em soluções de blockchain para os mercados de esportes e entretenimento, a coleção vai homenagear, também, grandes ídolos, de uma forma inusitada.

Batizada de “Santásticons”, a coleção digital terá nove baleias mascotes em 3D, caracterizadas como os Ídolos Eternos Pepe, Mengálvio, Lima, Edu, Manoel Maria, Clodoaldo, Abel Verônico e Serginho Chulapa. A nona baleia dá direito a combinar experiências da forma que você quiser com os ex-jogadores envolvidos no projeto.

Cada colecionável digital é único e com benefícios exclusivos. A tecnologia para gerar um NFT é um selo digital associado a um item que garante a sua autenticidade, permitindo que os colecionáveis sejam comprados e vendidos entre os torcedores.

Nesse sentido, somente o dono do colecionável digital tem acesso ao conteúdo multimídia. No futuro, os colecionáveis poderão ser incorporados em jogos e situações cotidianas, aumentando as possibilidades de interações entre os torcedores. Os NFTs da Block4 são emitidos em uma das redes mais robustas, baratas e limpas entre os protocolos de Blockchain. A rede WAX emite menos de 0.001% da pegada de carbono e essa emissão é totalmente compensada, tornando os colecionáveis digitais da Block4 carbono neutros.

Os “Santásticons” já estão disponíveis através no site santos.tibs.app