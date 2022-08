Santos fará cinco dos próximos sete jogos como visitante

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 11:32 Compartilhe

O Santos vai fazer cinco dos próximos sete jogos do Campeonato Brasileiro como visitante. A equipe do técnico Lisca enfrenta o Coritiba, América-MG, Cuiabá, Ceará e Palmeiras fora de casa. Além disso, recebe o São Paulo e Goiás na Vila Belmiro podendo não contar com sua torcida diante de uma possível punição do STJD pelo caso do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

Como visitante, o Santos tem a 15ª melhor campanha de acordo com o site de estatísticas da UFMG. Das nove partidas do time santista fora até agora soma 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 29%. Lisca falou sobre o retrospecto ruim da equipe como visitante e como pode mudar isso.

“Se você ver nossa campanha em casa está entre as quatro e cinco melhores, nossa defesa está entre as duas e três melhores. O último jogo contra o Fortaleza a gente controlou bem mais, hoje os chutes foram de fora. Coragem, nós precisamos ter coragem e o que eu senti no jogo contra o Fortaleza um time ainda muito receoso por tudo que aconteceu esse ano: dificuldade no Paulista, brigando e segundo ano consecutivo com possibilidade de rebaixamento; eliminação na Copa do Brasil, a derrota para o Corinthians de 4 a 0, e na Sul-Americana, eliminação para um time de menor expressão os venezuelanos. (…) Pesou demais, a torcida também perdeu um pouco a confiança e meu trabalho é resgatar essa unidade de grupo, torcida e clube.”, ressaltou Lisca na coletiva pós-jogo do empate com o Fluminense.

Veja os próximos jogos do Santos:

08/08 (seg): Coritiba x Santos, às 20h, no Couto Pereira

14/08 (dom): América-MG x Santos, às 18h, no Independência

21/08 (dom): Santos x São Paulo, às 18h, na Vila Belmiro

28/08 (dom): Cuiabá x Santos, às 18h, Arena Pantanal

04/09 (dom): Santos x Goiás, às 18h, na Vila Belmiro

Ceará x Santos

Palmeiras x Santos

