Santos fará 5 dos próximos 7 jogos do Brasileirão na Vila Belmiro Peixe tenta aproveitar o mando de campo para se afastar da zona de rebaixamento

Na luta contra o rebaixamento, o Santos terá cinco dos próximos sete jogos do Brasileirão na Vila Belmiro. A equipe de Fábio Carille terá América-MG, Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Chapecoense em casa e Athletico-PR e Atlético-GO fora.

O Santos está na 15ª colocação com 29 pontos, apenas um ponto do primeiro time que ocupa o Z4. Os jogos na Vila com o público podem ser importantes para a equipe voltar a conquistar vitórias no Brasileiro. Das seis vitórias conquistadas pelo elenco santista na competição, cinco foram na Vila contra: Ceará, São Paulo, Atlético-MG, Athletico-PR e Grêmio.

Veja os próximos jogos do Santos:

23/10: Santos x América-MG, às 17h, na Vila Belmiro

27/10: Santos x Fluminense, às 19h, na Vila Belmiro

30/10: Athletico-PR x Santos, às 17h, na Arena da Baixada

07/11: Santos x Palmeiras, às 16h, na Vila Belmiro

10/11: Santos x Red Bull Bragantino, às 19h, na Vila Belmiro

14/11: Atlético-GO x Santos, às 17h, no Serra Dourada

17/11: Santos x Chapecoense, às 19h, na Vila Belmiro

