Santos falha muito e perde para o Bahia na estreia no Brasileirão Peixe sofreu três gols nos sete primeiros minutos do segundo tempo no jogo deste sábado

Depois de um primeiro tempo regular, o Santos voltou para a segunda etapa sonolento, sofreu três gols em sete minutos e perdeu para o Bahia por 3 a 0 no estádio do Pituaçu, em Salvador, na estreia no Campeonato Brasileiro. Thaciano (2) e Juninho fizeram os gols do jogo.

Na próxima rodada, sábado, o Peixe recebe o Ceará na Vila Belmiro. Antes, a equipe estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira diante do Cianorte, no Paraná.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, muito disputado no meio-campo, mas com as duas equipes com muita dificuldade para criar jogadas de perigo. As melhores chances saíram nos minutos finais. Aos 40 minutos, Rodriguinho invadiu a área sozinho e chutou para fora. O árbitro marcou impedimento, mas o jogador do Bahia estava em posição legal.

O Santos respondeu nos acréscimos em uma boa jogada. O garoto Gabriel Pirani recebeu na direita e cruzou, Lucas Braga ajeitou e Marinho bateu forte, mas o goleiro Mateus Claus fez uma linda defesa e salvou o Bahia.

O segundo tempo começou em um rimo bem diferente. Pior para o Santos.

Com menos de um minuto, Pará foi tirar a bola para o ataque e espirrou o taco. Rossi aproveitou na direita e cruzou para a área, Thaciano pegou de primeira e abriu o placar.

Dois minutos depois, o time da casa ampliou. Rossi recebeu na direita, passou como quis pelo zagueiro Luan Peres e cruzou, Thaciano pegou de primeira e fez o segundo.

Não demorou e saiu o terceiro. Após escanteio da esquerda, Rane Guedes cruzou, a defesa do Santos tentou fazer linha de impedimento, mas Felipe Jonatan deu condição e Juninho cabeceou para o gol. O VAR chegou a analisar o lance, mas depois de poucos minutos confirmou o gol.

O Santos ainda tentou reagir, Fernando Diniz promoveu a estreia de Marcos Guilherme, Alison passou a atuar como zagueiro, mas o Peixe não conseguiu ameaçar o Bahia.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 SANTOS

Local: Estádio do Pituaçu, em Salvador (BA)

Data-Hora: 29/5/2021 – 20h

Árbitro: Rodrigo Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Patrick, Rossi e Matheus Bahia (BAH), Marinho e Alison (SAN)

Cartões vermelhos:

Gols: Thaciano com 1’/2ºT (1-0), aos 3’/2ºT (2-0), Juninho, aos 7’2ºT (3-0)

BAHIA: Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick (Jonas, aos 31’/2ºT), Thaciano (Galdezani, aos 41’/2ºT) e Daniel (Lucas Araújo, aos 41’/2T); Rossi, Gilberto (Thonny Anderson, aos 28’/2ºT) e Rodriguinho (Maycon Douglas, aos 28’/2ºT). Técnico: Dado Cavalcanti

SANTOS: João Paulo, Pará (Madson, aos 29’/2ºT), Kaiky Fernandes (Marcos Guilherme, aos 28’/2ºT), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge (Marcos Leonardo, aos 38’/2ºT) e Lucas Braga (Ângelo, aos 39’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

E MAIS:

Veja também