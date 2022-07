Santos exalta trabalho de Dorival Júnior e ressalta evolução defensiva do Flamengo: ‘No caminho certo’

Cada dia que passa o goleiro Santos se firma como titular do Flamengo. Depois que retornou de lesão na coxa, o goleiro entrou e não saiu mais da meta rubro-negra. Após a vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, neste sábado, em Brasília, pelo Brasileirão, o jogador elogiou o trabalho de Dorival Júnior e disse que o elenco tem assimilado bem tudo que ele tem passado nos treinamentos.

Santos tem se afirmado no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

– O professor tem ideias muito simples para a gente aplicar. O Flamengo tem um grupo muito inteligente, fica fácil a maneira de jogar. Tem evoluído a cada jogo, o professor tem cobrado bastante todos os setores e cada atleta. Sem dúvida, ele chegou e tem feito um excelente trabalho. É nítido o trabalho que ele tem feito e que a gente possa manter o ritmo – explicou, e acrescentou:

– O Flamengo já tem uma cara muito boa dentro daquilo que o Dorival pede pra gente. Ainda temos muito a melhorar, evoluir, mas temos visto a crescente que o grupo vem tendo. Temos que aproveitar esse momento e pegarmos tudo que ele tem passado pra gente e colocar em campo – disse.

Na época em que era dirigido por Paulo Sousa, o Flamengo apresentou muitos problemas defensivos. Contudo, com Dorival, o sistema tem funcionado e evoluído a cada dia. Santos analisou o momento, sobretudo na prova de fogo contra o Atlético-MG.

– Fico feliz. Realmente a equipe está se comportando de uma maneira muito boa. Tenho ajudado no trabalho lá atrás. Então, não só os zagueiros ali, mas o time como um todo está muito bem no momento que tem que defender. Isso é muito importante para quem sonha e almeja grandes coisas pelo Flamengo. Tenho consciência de que a gente está no caminho certo – analisou.

– Lesão atrapalha qualquer atleta e no meu caso atrapalhou um pouco. Temos que ter consciência e tranquilidade que faz parte do nosso trabalho. Fiquei feliz com o trabalho do Departamento médico, era uma lesão que nunca tinha tido (na coxa). Estou em uma sequência de jogos muito boa. Vamos seguir o trabalho e ajudar nossos companheiros a conquistar as vitórias – finalizou.

Na próxima rodada, o Flamengo volta a campo novamente no Mané Garrincha. Desta vez, o adversário será o Juventude, na quarta-feira, às 20h30.

