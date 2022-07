Santos estuda nomes, nega contatos e deve ter interino contra o Botafogo Executivo de futebol do Peixe falou sobre a busca por um novo treinador

Dez dias após o anúncio da demissão de Fabián Bustos, o Santos ainda segue sem técnico e ainda deve ter o interino Marcelo Fernandes no comando da equipe na partida da próxima quarta-feira, contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, após a derrota por 1 a 0 diante do Avaí, o novo executivo de futebol do Santos, Newton Drummond, afirmou que o clube ainda analisa o perfil para o comando da equipe.

– Nós estamos trabalhando. Não conversamos com ninguém. Fizemos reunião na quinta-feira para analisar as possibilidades, mas não fizemos contato. Buscar entender a necessidade do Santos, buscar um treinador com um perfil adequado para o Santos – afirmou Drummond, em entrevista ao De Olho no Peixe.

Mesmo em caso de contratação de um novo profissional, o executivo acredita que Marcelo Fernandes estará no banco de reservas na próxima quarta-feira, diante do Botafogo.

– A princípio o Marcelo está confirmado para o jogo de quarta-feira. Se houver uma definição do nome e tiver a contratação, acho que mesmo assim o Marcelo vai fazer o jogo. Até chegar um novo treinador e tomar pé, não acho que seja interessante nesse momento – afirmou o executivo.

