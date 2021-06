Santos está perto de acertar com Camacho. Diniz despista sobre jogador Treinador pediu a contratação do volante e ele deve ser o quinto reforço do Peixe para 2021

O Santos deve acertar nos próximos dias a contratação do volante Camacho, do Corinthians, até o final da próxima temporada. O jogador estava relacionado para o clássico entre Corinthians e Palmeiras neste sábado, mas foi sacado da relação de última hora devido ao negócio com o Peixe.

Camacho foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com o jogador no Audax e o levou para o Athletico-PR. O treinador acredita que o jogador pode melhorar a saída de bola do Peixe.

Após o empate em 0 a 0 com o Juventude neste sábado, o treinador evitou dar pistas sobre a negociação.

-Não vou falar de jogador que ainda não está. Caso ele venha, a gente fala do Camacho – afirmou.

Camacho tem 31 anos e fez 123 jogos e três gols com a camisa do Corinthians. Foi bicampeão paulista em 2017 e 2018 e Campeão Brasileiro em 2017.

