Santos está invicto na Vila Belmiro sob o comando de Fernando Diniz

O Santos faz o sétimo jogo na Vila Belmiro sob o comando de Fernando Diniz nesta quarta-feira quando enfrenta o Sport pela oitava rodada do Brasileirão. O Peixe busca a vitória para se manter no G6 da competição e conta com a invencibilidade em casa desde a chegada do novo treinador.

A equipe de Diniz tem 5 vitórias e 1 empate em casa entre partidas válidas pelo Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Somando um aproveitamento de 88%, com 9 gols marcados e apenas 1 sofrido. Ao todo, na temporada, o Santos tem 16 jogos como mandante com 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 70% na temporada como mandante.

Pelo Campeonato Brasileiro, as três vitórias santistas aconteceram justamente na Vila Belmiro. Peixe está na sexta colocação do campeonato com 11 pontos e possui 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

(V) Santos 1 x 0 Boca Juniors – Copa Libertadores

(V) Santos 3 x 1 Ceará – Campeonato Brasileiro

(V) Santos 1 x 0 Cianorte – Copa do Brasil

(E) Santos 0 x 0 Juventude – Campeonato Brasileiro

(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro

(V) Santos 2 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

