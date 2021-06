Santos está invicto há 7 jogos na Vila Belmiro com apenas um gol sofrido Peixe defende boa sequência na partida deste domingo diante do Atlético-MG

O Santos emplacou uma boa sequência de jogos na Vila Belmiro. O Peixe vem de sete jogos sem derrota e sofreu apenas um gol no período. O técnico Fernando Diniz só não esteve presente em uma partida, contra o São Bento, na última rodada do Campeonato Paulista. A partida foi marcante pois o Alvinegro corria riscos de rebaixamento.

Após a vitória contra o São Bento por 2 a 0, o Santos venceu o Boca Juniors, pela Libertadores, por 1 a 0, além do Cianorte, pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar. Já no Campeonato Brasileiro, foram duas vitórias e um empate: 3 a 1, contra o Ceará, 2 a 0, contra o São Paulo e 0 a 0 contra o Juventude. Com isso, o Santos obteve um aproveitamento de 90.5%.

Durante esses jogos, o Peixe fez 14 gols e sofreu apenas um, contra o Ceará. Precisou de 5.9 chutes para marcar e de 50.0 chutes para sofrer gol. O treinador Fernando Diniz chegou ao Santos após a saída de Ariel Holan e acumula 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Um aproveitamento de 53%.

O próximo jogo do time santista na Vila Belmiro será contra o Atlético Mineiro, do ex-técnico Cuca, no domingo (27), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro.

