Santos espera contar com Goulart para o clássico contra o Corinthians Camisa 10 espera a chegada de documentação da China, e se isso não ocorrer até a noite de terça-feira, ficará de fora do terceiro jogo consecutivo do Peixe no Campeonato Paulista

A comissão técnica do Santos espera contar com o meia-atacante Ricardo Goulart para o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Ele ficou de fora da estreia no Paulistão, contra a Inter, e do jogo deste sábado, contra o Botafogo.

O jogador foi anunciado pelo Santos no dia 12 de janeiro. Desde esta data o Peixe tenta a regularização do jogador junto à CBF, mas vem encontrando dificuldades. Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa. Este documento ainda não chegou no Brasil.

“Esperamos que a documentação esteja pronta o quanto antes. Sabemos o quanto ele vai acrescentar, sabemos da qualidade dele. Ajudará muito no sistema ofensivo, municiando nossos jogadores para criarmos mais chances de gols”, disse o auxiliar Leandro Silva.

Ricardo Goulart perdeu a possibilidade de jogar na estreia do clube no Paulistão, quarta-feira, contra a Inter de Limeira, jogo realizado no interior de São Paulo. A expectativa é que tudo ficasse resolvido até esta sexta, o que não aconteceu.

O prazo máximo para a documentação chegar e o registro no BID aparecer é na próxima terça-feira, às 19 horas. Caso não aconteça, o jogador ficará de fora mais uma vez.

