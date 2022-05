Santos enfrenta Táchira e São Paulo encara Universidad Católica na Sul-Americana

Os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana foram definidos nesta sexta-feira, em sorteio realizado pela Conmebol, e os times brasileiros conheceram seus adversários. O Santos vai enfrentar o Deportivo Táchira, que integrava o grupo do Palmeiras na Libertadores, e o São Paulo terá pela frente a Universidad Católica do Chile. Internacional, Ceará e Atlético-GO enfrentam Colo-Colo, The Strongest e Olimpia, respectivamente.

Todos os representantes do Brasil jogam a rodada de volta em casa, conforme determinado pelo regulamento. Esta fase do torneio continental é formada pelos times que terminaram a fase de grupos em primeiro lugar e pelos clubes eliminados da Libertadores na terceira colocação de suas chaves.





Aqueles que disputaram a 1º etapa da Sul-Americana decidem a vaga nas quartas jogando como mandante. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 29 junho e 6 de julho, mas as datas específicas de cada partida ainda não foram definidas.

O Santos vai pegar um adversário que sofreu na mão de seu rival Palmeiras dentro do Grupo A da Libertadores. Apesar de ter brigado pelo classificação até a última rodada, o Táchira foi goleado por 4 a 0 e 4 a 1 nos jogos contra os palmeirenses.

O São Paulo, por sua vez, terá de passar pela Universidad Católica, que, apesar de tradicional no futebol sul-americano, somou apenas 4 pontos no principal torneio do continente, no Grupo H, liderado pelo Flamengo. O time chileno foi o adversário da final na conquista são-paulina da Libertadores de 1993.

Outro brasileiro que enfrentará um time de tradição é o Internacional, que briga por uma vaga nas quartas com o Colo-Colo, campeão da Libertadores de 1991. Na atual edição, a equipe chilena perdeu a segunda colocação do Grupo F na última rodada, ao perder por 4 a 3, em casa, para o Fortaleza, em um jogo histórico.

Rival do time de Juan Vojvoda, o Ceará também fez história, mas na Sul-Americana, terminando a fase de grupos com 18 pontos e 100% de aproveitamento, a melhor campanha. Agora, se prepara para enfrentar o The Strongest, que ficou em terceiro no grupo do Athletico-PR na Libertadores. Pelo chaveamento, pode ser o adversário do São Paulo nas quartas. Já o Atlético-GO terá que lidar com o tradicionalíssimo Olimpia, tricampeão continental.

Veja os confrontos das oitavas da Sul-Americana (times da esquerda decidem em casa):

Santos x Deportivo Táchira (VEN)

Unión Santa Fé (ARG) x Nacional (URU)

São Paulo x Universidad Católica (CHI)

Internacional x Colo-Colo (CHI)

Melgar (PER) x Deportivo Cali (COL)

Ceará x The Strongest (BOL)

Atlético-GO x Olimpia (PAR)

Lanus (ARG) e Independiente del Valle (COL)