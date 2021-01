Santos enfrenta Boca em La Bombonera na ida da semifinal da Libertadores

O argentino Boca Juniors e o Santos se preparam para disputar uma semifinal de Copa Libertadores com gosto de clássico entre dos ex-campeões, e cujo primeiro episódio será nesta quarta-feira no estádio de La Bombonera, em Buenos Aires.

Enquanto River e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira no outro cruzamento entre argentinos e brasileiros em busca da final no dia 30 de janeiro no Maracanã, Boca e Santos pretendem reviver duelos como os que tiveram na final de 1963, quando o ‘Peixe’ comandado por Pelé, se consagrou na capital argentina, e em 2003, ano em que o ‘xeneize’ de Carlos Bianchi conquistou a Libertadores com autoridade.

O Santos passou com apenas o suficiente nas oitavas de final, contra a LDU, graças aos gols marcados fora de casa, e nas quartas de final passou com tranquilidade pelo Grêmio (1-1 e 4-1) ganhando moral para conquistar o título.

O visitante chega focado na Libertadores depois de se distanciar da disputa pelo Brasileirão, onde ocupa a oitava colocação na tabela, e com uma semana de folga que lhe permitiu se preparar de forma ideal.

“Trabalhamos muito bem, foi uma semana muito intensa de atividades e focada apenas no Boca. Assistimos vídeos deles todos os dias e estamos preparados para enfrentá-los”, disse o zagueiro Luan Peres.

– Dúvida no Boca –

No Boca a dúvida está no meio de campo, já que o colombiano Jorman Campuzano, sofreu uma contratura que o deixará fora do jogo de ida.

O técnico Miguel Russo deve avaliar se para essa posição inclui Leonardo Jara ou o jovem Alan Varela, com boas atuações anteriores, mas que ainda não disputou jogos deste calibre.

“Sabemos que temos que estar unidos e dar tudo de nós como fizemos até agora. Estamos em um momento em que podemos fazer história. Primeiro devemos pensar no Santos, o que vem a seguir será visto em seu devido tempo”, avaliou o ‘Apache’ Carlos Tevez , que aos 36 anos é a grande figura do Boca.

A primeira partida será disputada em La Bombonera nesta quarta-feira, a partir das 19h15, (horário de Brasília), com arbitragem do chileno Roberto Tobar e VAR do paraguaio Juan Benítez, e o jogo de volta será no dia 13 de janeiro, no estádio Vila Belmiro.

Prováveis escalações:

Boca: Esteban Andrada – Leonardo Jara (ou Julio Buffarini), Lisandro López, Carlos Izquierdo e Frank Fabra – Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jara (ou Alan Varela) e Sebastián Villa – Franco Soldano e Carlos Tevez. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Santos: John – Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan – Alison, Diego Pituca e Soteldo – Marinho, Kaio Jorge e Sandry (ou Lucas Braga). Técnico: Cuca.

