Santos encerra preparação e Cuca indica Lucas Braga titular Técnico comandou último treino do Peixe no CT do San Lorenzo, na Argentina. Soteldo deve jogar no meio, com Lucas Braga no ataque tendo importante função de ajudar na marcação

O Santos está pronto para o primeiro confronto da semifinal da Copa Libertadores da América. O elenco encerrou sua preparação nesta terça-feira, com treinamento no CT do San Lorenzo, já em Buenos Aires, e o técnico Cuca indicou que irá com Lucas Braga como titular.

A opção do treinador visa fortalecer a marcação pelos lados do campo, com Lucas Braga recompondo mais e ajudando Felipe Jonatan no momento defensivo. Com isso, Soteldo será deslocado mais uma vez para o meio-campo. Outra opção seria Sandry titular, com Soteldo no ataque e Lucas Braga no banco.

Para o duelo, Cuca recebeu uma grande notícia nessas últimas semanas e poderá contar com sua dupla de zaga titular. A permanência de Luan Peres foi anunciada ainda no final do ano passado. Já o acordo com o Benfica por Lucas Veríssimo foi acertado na última segunda e o defensor fica até o final da Libertadores.

Desta forma, o Peixe deve ir campo com a seguinte formação: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Sandry).

Santos e Boca Juniors começam a decidir a semifinal da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 19h15, em La Bombonera. A volta será na Vila Belmiro, no próximo dia 13 de janeiro.

