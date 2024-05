Santos encara Amazonas e quer manter 100% de aproveitamento para assegurar o topo da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2024 - 7:30 Para compartilhar:

De um lado um time com três vitórias em três rodadas, dono do melhor saldo de gols da competição e fortalecido pelo trabalho do técnico Fábio Carille. Do outro, um rival que não venceu no campeonato e teve um de seus principais jogadores preso pela polícia momentos antes de entrar em campo na última rodada. É nesse clima que o Santos encara o Amazonas neste sábado, às 17h, na Arena da Amazônia, disposto a obter o quarto triunfo seguido para continuar no primeiro posto da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nas graças da torcida pela boa campanha até aqui, Fábio Carille vem fazendo a sua parte. Nesta semana livre, o comandante aproveitou as atividades para ajustar a equipe e ainda implementar novidades em seu esquema tático.

Ele ensaiou jogadas de transição ofensiva e ainda deu ênfase à bola parada a fim de surpreender o Amazonas em sua casa. Diante de um time que não conseguiu triunfar na competição, o treinador pediu foco.

“O grande desafio é manter a nossa motivação lá em cima. Independentemente do adversário, e do campeonato, temos que lembrar que estamos defendendo o Santos”, afirmou o treinador.

Com um empate e duas derrotas, o Amazonas ocupa a zona de rebaixamento. Para essa partida, o treinador santista vai ter três desfalques: dois deles no setor ofensivo. Pedrinho e Julio Furch, com problemas no púbis, não viajaram com a delegação para Manaus.

Já a outra baixa é por precaução: o zagueiro Gil, que atuou em todos os 19 compromissos do Santos neste ano, ganhou um descanso da comissão técnica. A decisão foi tomada em conjunto com o departamento médico. Carille alertou o time sobre o perigo de enfrentar um adversário que está mal na classificação.

“Temos que respeitar demais o time do Amazonas. Vamos pensar na vitória, pensar em jogar bem. Acho que esse é o caminho para conseguirmos o nosso objetivo. Estamos em início de trabalho neste ano e sabemos que precisamos melhorar em muitas coisas”

Sobre os desfalques, ele tratou de minimizar a situação. “Não sou de ficar lamentando ausência de jogador, mas sim dar moral para quem está chegando no time. Tenho confiança no elenco”, afirmou Carille sobre o rival em entrevista coletiva em Manaus

Diante das mudanças, Carille vai ser obrigado a mexer. Na frente, o ataque deve ser formado por Otero, Morelos e Guilherme. Já na zaga, dois nomes brigam por um lugar entre os titulares: Jair Cunha e Alex Nascimento estão à disposição do treinador.

Mas se de um lado o Santos surge como favorito pela fase que atravessa, os donos da casa já começam a sentir a pressão pelo mau começo. A equipe, que vem de um revés de 3 a 0 para a Ponte Preta, ainda teve que conviver com um problema extracampo (o atacante Jô foi preso momentos antes do duelo com o time de Campinas por falta de pagamento de pensão alimentícia).

O atleta, que foi liberado após o acerto com a Justiça, já está integrado ao elenco manauara. No entanto, sua escalação não está garantida. Ele briga com Sassá pelo posto de titular com Sassá.

Pressionado, o técnico Adilson Batista conta com o apoio da torcida para conseguir o primeiro triunfo. Diante da boa fase do rival, o treinador deve apostar e uma forte marcação no meio-campo para explorar os contra-ataques.

FICHA TÉCNICA:

AMAZONAS X SANTOS

AMAZONAS – Edson Marden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Guilherme Xavier e Pará; William Barbio, Sassá (Jô) e Matheus Serafim. Técnico: Adilson Batista.

SANTOS – João Paulo; JP Chermont, Jair (Alex Nascimento), Joaquim e Escobar; João Schimdt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

HORÁRIO – 17h.

LOCAL – Estádio Arena da Amazônia, em Manaus (AM).