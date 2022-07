Santos encaminha o empréstimo de William Maranhão ao Atlético-GO Jogador perdeu espaço no Peixe e deve ser emprestado até o final do Brasileirão

Santos encaminhou o empréstimo do volante Willian Maranhão ao Atlético-GO até o final da temporada. A informação foi inicialmente publicada pelo UOL. O jogador tem contrato com o Peixe até o final de 2024.

Maranhão chegou ao Santos no final de março. Ele estava no Bahia e o Peixe pagou R$ 500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. Sob a desconfiança por parte dos torcedores, jogador foi um “plano B” para contratação de Alison, frustrada após uma grave lesão joelho sofrida no jogo de despedida do Al-Hazem, da Arábia Saudita.

Ele tem apenas 9 jogos pelo Peixe, que chegou a dar voto de confiança ao jogador, principalmente após enfrentar algumas vaias, como na vitória contra o América-MG por 3 a 0. O volante também passou por problemas pessoais que o tirou de algumas partidas pelo Alvinegro.

Maranhão não foi relacionado nos jogos contra Cuiabá, Coritiba e Goiás. Desde que chegou ao Peixe, o jogador de 26 anos atuou em 8 jogos, sendo quatro no Brasileirão. Seu último jogo foi contra a Universidad Católica, pela Sul-Americana. Na oportunidade, foi titular.

Willian Maranhão tem passagens pelo próprio Atlético-GO, Boavista-RJ, Santa Cruz, Vasco, América-MG e Bahia. Ele chegou a estar no radar do Peixe em 2021, mas as negociação acabaram não avançando. O atleta é natural de São Luís, do Maranhão, e tem 1,79m.

