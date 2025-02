Santos empata em 1 a 1 com Botafogo-SP na reestreia de Neymar

SÃO PAULO, 6 FEV (ANSA) – O Santos empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP na reestreia do craque Neymar pelo Peixe, em partida válida pelo Campeonato Paulista na Vila Belmiro, palco que revelou o maior artilheiro da Seleção Brasileira.

Ainda recuperando o condicionamento físico, o ex-jogador de Barcelona, PSG e Al-Hilal entrou no segundo tempo, quando o placar marcava 1 a 0 para o alvinegro (gol de Tiquinho Soares, de pênalti), e logo assumiu o controle das ações no jogo.

Neymar mostrou bastante movimentação, foi procurado pelos companheiros o tempo inteiro e quase marcou um golaço, ao deixar para trás dois marcadores na entrada da área do Botafogo e finalizar com força, mas parou no goleiro João Carlos.

O tricolor, no entanto, conseguiu empatar o duelo em um gol de cabeça de Alexandre de Jesus aos 22 minutos da etapa complementar. Após o apito final, os jogadores do Botafogo fizeram fila para tirar foto com Neymar, que voltou a jogar pelo Santos após 12 anos no exterior.

“É difícil encontrar palavras para expressar o sentimento quando você ama alguém. Eu amo muito o Santos e não tenho palavras para descrever o sentimento que senti quando entrei em campo”, disse o atacante depois do jogo.

“Tenho certeza que a gente vai conquistar muitas vitórias, e esse time vai encaixar de uma forma incrível. Tenho certeza que o torcedor santista vai ficar feliz”, acrescentou.

O Santos volta a campo no próximo domingo (9), contra o Novorizontino, fora de casa. (ANSA).