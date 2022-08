Santos empata com o Flamengo e é eliminado no Brasileiro Feminino

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 19:23 Compartilhe

As Sereias da Vila deram mais um vexame. Na manhã deste domingo, o Santos apenas empatou em 1 a 1 com o Flamengo na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro e deu adeus à competição nacional. O gol santista foi marcado por Brena.

O Santos terminou na nona colocação, com 20 pontos, um a menos que o Grêmio, o oitavo e último classificado.

As Sereias da Vila voltam a campo já na próxima quinta-feira (11) para a estreia no Campeonato Paulista Feminino. Contra a Ferroviária, o Santos FC inicia a competição estadual jogando fora de casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em duelo marcado para as 15 horas.

O jogo

As Sereias da Vila abriram o placar aos dez minutos com um golaço marcado por Brena. Pela intermediária ofensiva, Cristiane recebeu lançamento de costas para o gol e ajeitou para a capitã santista com toque com muita classe. Mesmo de longe, Brena pegou em cheio na bola e acertou um foguete no ângulo direito da goleira Natascha.

No minuto seguinte, as Sereias já chegaram mais uma vez com perigo ao ataque. Jane recebeu lançamento aberta pela esquerda da grande área e arriscou finalização cruzada. A batida colocada da camisa 8 obrigou a goleira flamenguista a se esticar para desviar em escanteio.

Aos vinte minutos de jogo, o Santos FC teve falta para cobrar pela lateral esquerda da grande área e Brena se posicionou para colocar a bola na área. Em jogada ensaiada, a camisa 5 encontrou Cristiane livre na marca penal com passe rasteiro. A finalização rasteira, no entanto, não ganhou muita força e saiu à direita da meta.

Com o placar favorável, as Sereias da Vila controlaram o jogo nos minutos finais da primeira etapa. As chegadas ofensivas das adversárias esbarravam no bom desempenho das zagueiras santistas e nas boas intervenções da goleira, Anna Bia.

Já na segunda etapa, as Sereias chegaram com perigo ao ataque com doze minutos. Jane recebeu passe aberta pela esquerda da grande área e tentou finalizar cruzado. A batida colocada parou em defesa segura de Natascha em seu canto esquerdo.

Pouco depois, o Peixe ameaçou mais uma vez a meta adversária com Fernanda, aproveitando bola que sobrou para ela pela esquerda da grande área. A finalização com força no canto esquerdo parou em mais uma defesa segura da goleira flamenguista, que fechou bem o ângulo da finalização.

Com 36 minutos da segunda etapa, em jogada muito parecida com a última, Fernanda recebeu pela esquerda da área e finalizou com muita força para balançar as redes pelo lado de fora.

Já aos 43 minutos da etapa final, o Flamengo teve pênalti marcado a seu favor pelo árbitro Thiago Lourenço de Mattos. Duda foi para a cobrança e balançou as redes do canto esquerdo para igualar o marcador.

FICHA TÉCNICA

SANTOS FC 1 X 1 FLAMENGO

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: domingo, 7 de agosto de 2022

Horário: 11h

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco e Leandra Aires Cossette

Cartão Amarelo: (SFC) Ana Carla e Thaisinha; (CRF) Daiane

Gols: (SFC) Brena, aos 10′ do 1ºT; (CRF) Duda (de pênalti), aos 43′ do 2°T

Santos FC: Anna Bia; Gi Oliveira (Kaká), Tayla, Camila Martins e Bia Menezes; Brena (Laura Valverde), Ana Carla (Julia) e Fernanda; Jane, Thaisinha (Ketlen) e Cristiane. Técnica: Tatiele Silveira

Flamengo: Natascha; Rayanne (Isadora), Daiane (Núbia), Cida e Jucinara; Monalisa, Thaisa e Duda; Maria Alves, Crivelari (Gica) e Sole Jaimes (Leidiane). Técnico: Luis Andrade

