Santos embarca para o Equador e define programação para a semana Peixa pega o Barcelona-EQU na quarta e estreia no Brasileiro no sábado diante do Bahia

O Santos terá uma semana cheia. Após a partida de quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América, volta ao Brasil direto para Salvador, onde o Santos fará a estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), em Pituaçu, diante do Bahia.

O elenco santista treinou na manhã desta segunda-feira (24), e embarcou para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, por volta de 13h.

Nesta terça-feira (25), o elenco treina no Estádio Modelo Alberto Spencer às 16h (local), em Guayaquil. O atacante Marinho não viajou com o restante do grupo e está fora do duelo, assim como Jean Mota e Alison, suspensos. O técnico Fernando Diniz deve novamente colocar Ângelo no lugar do camisa 11 santista. Para as vagas de Jean Mota e Alison, o treinador pode optar por Balieiro, Kevin Malthus, Ivonei e Lucas Lourenço.

Na próxima semana, no dia 1º, às 19 horas, o Alvinegro Praiano estreia contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay.

A direção santista espera nos próximos dias a chegada de alguns reforços aprovados pelo treinador Fernando Diniz. O lateral-esquerdo Moraes deve ser o primeiro a chegar por empréstimo junto ao Atlético-GO. O meia Paulo Henrique Ganso também despertou interesse do time santista.

