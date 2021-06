Santos e patrocinador promovem ação de Orgulho LGBTQIAP+ Santos e Sumup promoveram uma ação especial em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+. Jogadores usaram modelo especial de camisa contra o Atlético-MG

A SumUp e o Santos levantaramo a bandeira da diversidade neste domingo (27). Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+, a camisa do Peixe teve o logo da SumUp com as cores do arco-íris na partida contra o Atlético/MG pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, os nomes dos jogadores foram substituídos por palavras que representam a luta pela diversidade e pela equidade.

A ação, idealizada pela SumUp em parceria com o Santos e a Agência We, faz parte da missão da empresa de soluções financeiras para microempreendedores e profissionais autônomos de combater o preconceito e promover a diversidade e inclusão, no esporte e na sociedade como um todo.

“Ações como a que estamos fazendo com a ajuda do Santos são fundamentais para que haja uma mudança cultural: queremos que a bandeira símbolo do movimento seja bem-vinda em todos os negócios e é muito importante que essa iniciativa esteja também no esporte”, afirma Eduardo Noronha, gerente de marketing da SumUp.

Na partida, os nomes dos jogadores serão substituídos por palavras que refletem valores da comunidade LGBTQIAP+, como Orgulho, Respeito, Visibilidade, Inclusão, Liberdade, Resistência, Empatia, Luta, Amor, Justiça, Diversidade, Direitos, Pluralidade, Identidade, Equidade e Aliados.

“Aqui no Santos sempre vamos buscar respeito e igualdade, e essa ação em parceria com a SumUp demonstra exatamente isso: é importante darmos visibilidade a ações de inclusão e conscientização da comunidade”, afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.

“O Orgulho LGBTQIAP+ precisa estar em todos os lugares. Então, nada mais natural do que ele entrar em campo com a SumUp, no espaço mais importante da camisa do Santos”, finaliza Armando Araújo, Diretor-Executivo de Criação da Agência We.

CONFIRA A PALAVRA QUE CADA JOGADOR RELACIONADO PARA A PARTIDA USOU:

1 – Vladimir – Pluralidade

2 – Luiz Felipe – Visibilidade

3 – Felipe Jonatan – Resistência

7 – Carlos Sánchez – Respeito

9 – Kaio Jorge – Liberdade

11 – Marinho – Direitos

13 – Madson – Respeito

14 – Luan Peres – Orgulho

15 – Ivonei – Empatia

17 – Vinicius Balieiro – Identidade

20 – Gabriel Pirani – Luta

21 – Pará – Diversidade

22 – Danilo Boza – Visibilidade

23 – Marcos Guilherme – Justiça

25 – Vinicius Zanocelo – Resistência

27 – Angelo – Justiça

28 – Kaiky – Direitos

30 – Lucas Braga – Inclusão

34 – João Paulo – Equidade

36 – Marcos Leonardo – Amor

41 – Jean Mota – Identidade

42 – Moraes – Aliados

49 – Lucas Venuto – Liberdade

E MAIS:

Veja também