Santos e Inter fazem “tira-teima” histórico neste domingo, na Vila Em 78 jogos disputados na história entre as equipes, até hoje foram registradas 28 vitórias do Santos e 28 vitórias do Internacional, além de 22 empates. O saldo de gols está zerado

O Santos recebe o Internacional neste domingo (22), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, para um verdadeiro “tira-teima”. Este confronto prega um grande equilíbrio entre as duas equipes.

Segundo o Acervo Santos FC, nos 78 jogos entre as equipes ocorreram 28 vitórias do Santos e 28 vitórias do Internacional, além de 22 empates. O Santos fez 96 gols e sofreu o mesmo número do ataque Colorado, o que demonstra um equilíbrio ainda maior.

No Campeonato Brasileiro, os números também são equilibrados: 66 jogos, com 24 vitórias para cada lado.

Na Vila Belmiro, porém, a vantagem é santista. Em 25 jogos realizados no estádio do Santos, foram 15 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas.

As últimas vitórias do Colorado no Urbano Caldeira foram recentes. Em 2018, Leandro Damião e Víctor Cuesta marcaram para os visitantes. Gabigol descontou. Já em 2016, time de Argel Fucks venceu por 1 a 0, com gol de Aylon.

No último Campeonato Brasileiro, novamente o equilíbrio marcou os duelos entre as duas equipes. Cada uma venceu em seus domínios.

