Santos e Ferroviária saem na frente nas quartas do Brasileiro Feminino

Três confrontos abriram neste domingo (18) às quartas de final da primeira divisão (Série A1) do Campeonato Brasileiro Feminino. O Santos garantiu boa vantagem ao derrotar fora de casa o Flamengo por 3 a 1 – no jogo da volta as Sereias da Vila podem até perder por um gol de diferença que mesmo assim avançam às semifinais. Quem também levou a melhor na casa das adversárias foi a Ferroviária, ao triunfar por 1 a 0 sobre o Internacional. Já o São Paulo arrancou o empate em 1 a 1 no clássico contra o Palmeiras, e vai lutar pela classificação no jogo da volta no Allianz Parque. O último confronto de ida ocorre nesta segunda-feira (19), entre Cruzeiro e Corinthians, às 20h (horário de Brasília), em Muriaé (MG).

VITÓRIA NA IDA! ‍♀️⚪️⚫️ Pelo primeiro jogo das quartas de final do #BrasileirãoFeminino, as #SereiasDaVila bateram, fora de casa, o Flamengo por 3 a 1! Os gols santistas foram marcados por Yaya, Cristiane e Thaisinha. VAMOS! pic.twitter.com/ijpkmWXNWX — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 18, 2023

O Flamengo recebeu o Santos no Estádio Volta Redonda (RJ), e viu as Sereias da Vila abrirem o placar logo aos três minutos de jogo com gol da volante Vitória Yaya. Já nos minutos finais do primeiro tempo, Leidi empatou para as donas da casa. No entanto, depois do interval, o Santos voltou a liderar o placar após gol de cabeça da atacante Cristiane, e seis minutos depois, Thasinha marcou o terceiro das Sereias fora de casa. Com a derrota de hoje, o Flamengo terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença para definir a classificação na cobrança de pênaltis. No regulamento do Brasileirão feminino não existe gol qualificado (vantagem para o time que marca fora de casa). O jogo da volta será na Vila Belmiro, no próximo domingo (25), às 10h (horário de Brasília).

Agora é na Fonte Luminosa! Neste domingo, as Guerreiras Grenás venceram o Internacional-RS por 1 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS, pela primeira partida das quartas de final do Brasileiro! O gol foi marcado por Luana! (+) pic.twitter.com/FAgD1cW4oU — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) June 18, 2023

A Ferroviária visitou o Internacional em Caxias do Sul (RS) e a zagueira Luana Sartório garantiu a vitória das visitantes por 1 a 0 aos 39 minutos do segundo tempo, num chute certeiro após cruzamento de Aline Gomes. No duelo da volta, às 10h do domingo que vem, 25 de junho, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), as Guerreiras Grenás dependerão apenas de um empate para avançar às semifinais. Já o Inter precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a vaga. Se devolver o placar de hoje, decidirá a classificação nas penalidades.

Confronto de ida equilibrado! Tudo igual entre @SaoPauloFC_Fem e @Palmeiras_FEM! Um gol para cada lado… #QuartasBrFem pic.twitter.com/PllxE9lGGx — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 18, 2023

No clássico Choque-Rainha (São Paulo x Palmeiras), em Santo André (SP), as palestrinas abriram o placar aos 27 minutos. Leticia Ferreira aproveitou escanteio cobrado por Andressinha para chutar no fundo da rede. O jogo seguiu emocionante na segunda etapa e, de tanto insistir, as são-paulistas arrancaram o empate aos 44 minutos, com um lindo chute da volante Maressa, desferido da entrada da área, sem chances para a goleira Amanda. No próximo domingo (25), às 10h, o Palmeiras e São Paulo chegam em condições iguais para definir a vaga nas semifinais. Quem ganhar, leva.

