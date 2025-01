Santos é eliminado da Copa São Paulo nos pênaltis pela Ferroviária

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos está fora da disputa pelo tetracampeonato. Nesta terça-feira, os “Meninos da Vila” foram eliminados pela Ferroviária, num jogo muito intenso e que terminou empatado por 2 a 2, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Nos pênaltis, o time de Araraquara levou a melhor: 6 a 5.

O Santos foi melhor no primeiro tempo, quando abriu vantagem de dois gols. Mas a Ferroviária diminuiu o placar e foi melhor no segundo tempo, quando buscou o empate. Na disputa de pênaltis, muita emoção. Nas cinco cobranças, um chute perdido para cada lado: 4 a 4. Nas disputas alternadas, na sétima tentativa, a Ferroviária marcou com Matão e o Santos perdeu com João Alves, que bateu forte e por cima do travessão.

Na primeira fase, os dois times já tinham se encontrado pelo Grupo 7, com a liderança da Ferroviária ao vencer o Santos por 2 a 1 no confronto direto. O time de Araraquara agora segue atrás do seu primeiro título. Nas oitavas vai enfrentar o vencedor do confronto entre Guarani e Atlético-MG.

Apesar da agressividade santista, a Ferroviária também se mostrou perigosa no primeiro tempo nos contra-ataques. O primeiro gol saiu logo aos dois minutos, o que deu uma certa tranquilidade aos ‘Meninos da Vila”. Após escanteio e desvio e cabeça na primeira trave, a bola sobrou na pequena área para o complemento de Rafael Freitas.

Mas o time da casa assustou numa cobrança de falta, bem feita, por Jonathan. Ele encobriu a barreira e a bola explodiu no travessão. Com apoio da torcida, o Santos ampliou aos 20’. Oura vez o lance começou em escanteio do lado esquerdo e após rebatida da defesa a bola sobrou pra um chute cruzado de Mateus Xavier.

A Ferroviária não se importou coma festa da torcida e diminuiu aos 15’, quando a defesa vacilou e Victor Silva invadiu a área pelo lado esquerdo. Sem ângulo, ele ameaçou cruzar porém, finalizou com categoria.

No início do segundo tempo, o Santos voltou atacando, dando a impressão de que pretendia decidir sua vaga. Mas encontrou o time da casa bem armado e pouco finalizou.

Com o passar do tempo, os santistas demonstraram cansaço e a Ferroviária soube aproveitar para empatar aos 31 minutos, quando após um passe do lado direito, Diego recebeu de costas, fez o giro e bateu cruzado.

Nos acréscimos, o zagueiro Diego Borges foi expulso ao cometer uma falta perto da área e Recber o segundo cartão amarelo. A decisão acabou indo para os pênaltis.

OUTROS CLASSIFICADOS – Pela manhã, o Bahia confirmou sua vaga ao vencer por 2 a 0 o Coritiba, em jogo disputado em Porto Feliz. O seu adversário vai ser o Cruzeiro que venceu, por 3 a 1, a Portuguesa, em São Carlos.

Na cidade de Bálsamo, o Mirassol perdeu por 2 a 0 para o Criciúma, que agora aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo-RJ e Ponte Preta.