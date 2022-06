Santos e Bragantino empatam em 2 a 2 na Vila Belmiro

Santos e Bragantino empataram em 2 a 2 pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (18) no estádio da Vila Belmiro. Com este resultado as duas equipes perderam a oportunidade de entrarem no G4 da competição (zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores).

Final de jogo. O Santos fica no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Léo Baptistão marcou os gols do Santos. pic.twitter.com/QLg7zVrExv

— Santos FC (@SantosFC) June 19, 2022

O Peixe subiu para a 5ª posição da classificação com 18 pontos, mesma pontuação do Massa Bruta, que chegou ao 7º lugar.

O jogo começou animado na Vila Belmiro, mas o Santos foi mais eficiente para chegar a uma vantagem de dois gols. O primeiro veio aos 16 minutos, com chute cruzado de Léo Baptistão, que aproveitou sobra de bola na área. O segundo também saiu dos pés do camisa 92, que teve apenas o trabalho de escorar após receber passe açucarado de Marcos Leonardo quase em cima da linha do gol.

Porém, um pouco antes do intervalo o camisa 10 Hyoran se esticou todo para finalizar dentro da pequena área para descontar para o Bragantino. E o empate foi sacramentado apenas aos 25 da etapa final, em chute da entrada da área de Luan Cândido.

Igualdade sem gols

Uma partida que também terminou em empate, mas sem gols, foi a que envolveu Ceará e Cuiabá na Arena Pantanal. O resultado deixou o Vozão na 10ª posição com 16 pontos e o Dourado em 18º com 13 pontos.