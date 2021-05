Santos e Atlético-GO alinham empréstimo de Moraes, mas aguardam Mirassol Lateral-esquerdo pertence ao clube goiano, mas está emprestado ao time paulista até o final de junho. Clubes tentam antecipar a liberação do atleta, de 23 anos

O Santos alinhou um acordo com o Atlético-GO para o empréstimo do lateral-esquerdo Moraes, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. O único entrave na negociação é justamente o time do interior, que tem vínculo com o atleta até o final de junho.

“O Santos teve contato comigo, a gente tem uma relação boa com o Santos, o Santos tem uma característica de jogo que facilita muito para o Moraes. Entre nós e o Santos tem possibilidade de acontecer. O problema é que o Moraes está emprestado até o dia 30 de junho e o Mirassol está querendo dificultar. Acho que não deveria prejudicar o jogador por um mês, acho que não é legal, o Mirassol sempre teve uma relação boa com a gente. É importante para o Atlético-Go o Moraes jogar pelo Santos para valorizar e a gente buscar umaa negociação”, afirmou o presidente do clube goiano, Adson Batista, em entrevista à Rádio Sagres.

Moraes tem 23 anos, participou de dez jogos do Paulistão e fez um gol. O contrato dele com o Atlético-GO termina em 31 de dezembro de 2022.

Na entrevista, o presidente do clube goiano ressaltou o com relacionamento com o Santos, que emprestou o atacante Arthur Gomes para o Atlético-GO, e mostrou confiança em um acordo.

“Primeiro precisamos liberar o jogador no Mirassol. É claro que o Atlético-Go vai ter algum retorno, mas nossa relação com o Santos é muito boa, falei com o presidente, com o executivo de futebol, as coisas estão caminhando e acredito que pode dar certo”, afirmou o dirigente.

