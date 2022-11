Santos divulga programação da última semana de treinos da temporada

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/11/2022 - 19:30 Compartilhe

O Santos divulgou a programação da última semana de treinamentos antes do término da temporada. O Peixe enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira (10) e, no domingo (13), encara o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela rodada final do Brasileirão.

A data marcada para saída de férias dos jogadores é 14 de novembro e o retorno aos trabalhos no CT Rei Pelé, provavelmente, 14 de dezembro. O primeiro torneio da equipe no próximo ano será o Campeonato Paulista, que tem início previsto para o dia 15 de janeiro.

Para a última semana de atividades no CT, o elenco do Peixe se reapresentou na manhã desta segunda-feira (7). Os atletas que iniciaram a partida contra o Avaí fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. O restante do grupo treinou normalmente no gramado.

Confira a programação dos próximos dias:

Terça-feira (8)

Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (9)

Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Saída para o Rio de Janeiro durante o almoço.

Quinta-feira (10)

Botafogo x Santos FC – 20h – Nilton Santos – Rio de Janeiro.

Sexta-feira (11)

Folga.

Sábado (12)

Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Domingo (13)

Santos FC x Fortaleza – 16h – Vila Belmiro.

Segunda-feira (14)

Férias.

