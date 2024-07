Santos derrota Ituano com facilidade e reassume a liderança na classificação da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 22:07 Para compartilhar:

O Santos venceu facilmente o Ituano, por 2 a 0, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada, e recuperou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time santista alcançou os 28 pontos, superando Vila Nova (27) e América-MG (26). Já a equipe de Itu permanece com 11 pontos, na 19ª colocação.

Em um jogo no qual apenas um time atacou, o Santos não deu chances ao Ituano e aproveitou a oportunidade ao enfrentar o time de pior defesa da Série B para somar sem sustos mais três pontos na tabela de classificação.

Desde o primeiro minuto, a equipe do técnico Fábio Carille já rondou à meta do goleiro Saulo. Logo aos oito minutos, Guilherme perdeu grande oportunidade, depois de péssima saída do goleiro do Ituano.

Mas o primeiro gol santista não demorou a sair. Aos dez, Escobar roubou a bola na esquerda e rolou para a chegada de Diego Pituca. Com finalização bem colocada, o meia abriu o placar.

O Santos manteve a pressão e chegou ao segundo gol, aos 14 minutos. Otero sofreu pênalti, que Guilherme bateu para defesa parcial de Saulo. No rebote, Guilherme conferiu: 2 a 0.

Empurrado pela torcida, o Santos seguiu no ataque e poderia ter terminado o primeiro tempo com uma vantagem maior. Saulo fez duas belas defesas. A facilidade era tão grande que até o zagueiro Gil se aventurou em uma cobrança de escanteio, mas a cabeçada saiu fraca.

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, o Ituano finalizou pela primeira vez na partida, mas o chute de Bruno Xavier saiu fraco e não deu trabalho para Gabriel Brazão. O time visitante demonstrou que veio com outra postura e permaneceu no campo de ataque. Zé Eduardo quase fez um golaço aos dez minutos.

O Santos só foi responder à pressão do Ituano aos 12 minutos, quando Guilherme pegou um rebote da zaga e bateu bonito, mas errou por pouco. O lance fez a equipe santista acordar, mas os erros nas finalizações continuaram, impedindo o aumento da vantagem no placar. Otero chegou a acertar a trave.

Na parte final da partida, o Santos se acomodou com o resultado garantido. Mesmo assim, Willian Bigode perdeu gol feito na pequena área. Já o Ituano só foi assustar aos 43, com Bruno Alves, que arriscou um bomba de longe, levou perigo, mas errou o alvo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 ITUANO

SANTOS – Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont), Gil, Jair Cunha e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón) e Serginho (Miguelito); Otero, Julio Furch (Willian) e Guilherme (Pedrinho). Técnico: Fabio Carille.

ITUANO – Saulo; Vinicius Poz (Bruno Xavier), Claudinho, Wálber, Lucas Dias e Rodrigo (Bruno Alves); Gabriel Falcão (Aluísio), Miquéias e Kauan Leal; Vinícius Paiva (Leozinho) e Zé Eduardo (Neto Berola). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Diego Pituca aos dez e Guilherme aos 14 do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo, Lucas Dias e Wálber.

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – R$ 571.587,50.

PÚBLICO – 12.839 torcedores.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).