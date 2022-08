Santos demite técnica do time feminino após eliminação na 1ª fase do Brasileirão

Estadão Conteúdo 08/08/2022 - 20:43 Compartilhe

A passagem de Tatiele Silveira na direção das Sereias da Vila durou somente 13 meses. Um dia após a queda na primeira fase do Brasileirão Feminino, o Santos anunciou a demissão da treinadora, que chegou com muita expectativa no clube e não conseguiu repetir o sucesso da Ferroviária.

“O Santos FC comunica que Tatiele Silveira deixa a função de treinadora da equipe profissional de futebol feminino nesta segunda-feira. Em sua passagem pelas Sereias da Vila, Tatiele esteve no comando técnico em 34 jogos, com 16 vitórias, cinco empates e 13 derrotas”, anunciou o clube.

Contratada no fim de junho de 2021, Tatiele levou a equipe ao vice-campeonato da Brasil Ladies Cup e às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Na temporada 2022, deixa a equipe após eliminação na primeira fase da competição nacional.

“O clube agradece à treinadora pelos serviços prestados e deseja sorte em seu futuro profissional”, completou o Santos.

Tatiele Silveira foi a primeira treinadora a conquistar um título Brasileiro no comando de uma equipe feminina. Levou a Ferroviária à conquista em 2019, contra o favorito Corinthians. Acabou eleita e melhor técnica daquela competição e ainda conduziu o time de Araraquara ao vice da Libertadores.

Chegou ao Santos como enorme esperança da volta aos títulos. Fracassou na primeira temporada e, em 2022, foi ainda pior ao nem garantir o time entre os oito melhores. O Santos brigava por vaga com o Grêmio na última rodada. Estava um ponto atrás. O Corinthians ajudou com 2 a 2 diante da equipe gaúcha, mas a igualdade com o Flamengo custou a vaga e o emprego de Tatiele Silveira.