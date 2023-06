Santos demite Odair Hellmann e é punido pelo STJD por incidentes na Vila

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 18:49 Compartilhe

O Santos anunciou a demissão do técnico Odair Hellmann nesta quinta-feira (22), um dia depois da derrota por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com incidentes na Vila Belmiro, pelos quais o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

“O técnico assinou oficialmente nesta quinta-feira sua rescisão contratual em comum acordo com o clube”, informou o ‘Peixe’ em um comunicado.

Hellmann, de 46 anos, assumiu o cargo em dezembro e agora é demitido depois de uma sequência de nove jogos sem vitória (quatro derrotas e cinco empates) entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O treinador não resistiu à derrota no clássico contra o Corinthians, que deixou o Santos na 13ª posição da Série A, com 13 pontos em 11 jogos e perto da zona de rebaixamento.

Afundado em uma crise financeira há anos, o ‘Peixe’ também foi punido por conta dos protestos dos torcedores após mais um jogo sem vencer.

O STJD ordenou o fechamento da Vila Belmiro por 30 dias, período em que o time terá que jogar sem sua torcida. A punição também vale para os jogos de todas as categorias do clube.

O árbitro Leandro Vuaden teve que encerrar a partida contra o Corinthians aos 44 minutos do segundo tempo, depois que alguns torcedores lançaram rojões no gramado.

Os jogadores do Santos tiveram que esperar os ânimos se acalmarem no centro do campo, até que foram escoltados pela polícia para descerem para o vestiário, o que não impediu que torcedores atirassem objetos em sua direção.

A punição tem efeito imediato, e as arquibancadas da Vila Belmiro ficarão vazias no jogo do próximo domingo, contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e também no duelo com o Blooming, da Bolívia, na última rodada do Grupo E da Sul-Americana, em que ambos os times já estão eliminados.

Os incidentes no estádio não são novidade.

Em julho de 2022, também em um jogo contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, alguns torcedores lançaram rojões no campo após a eliminação do Santos.

Um deles inclusive invadiu o gramado e tentou agrediu o goleiro corintiano Cássio.

Na ocasião, o STJD multou o clube e impôs punição de dois jogos com portões fechados na Copa do Brasil.

