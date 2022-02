Santos defende tabu de 12 anos sem derrotas para o Guarani Último tropeço do Peixe diante da equipe de Campinas aconteceu em 2010

O Santos vai defender um tabu de 12 anos na partida deste domingo, contra o Guarani, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe não perde para o rival desde abril de 2010, quando perdeu por 3 a 2 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes, com sete vitórias do Peixe e um empate. Entre estes confrontos estão a final do Paulista de 2012, quando o Santos foi campeão com duas vitórias sobre a equipe de Campinas.

Em 2013, o Guarani foi rebaixado para a Série A2 e só voltou para a primeira divisão em 2019. Desde a volta foram duas vitórias santistas, a última delas em 2020, com um gol contra de Pablo após cobrança de falta de Jean Mota nos minutos finais.

No ano passado, Santos e Guarani estavam no mesmo grupo e não se enfrentaram no Paulistão. O Guarani avançou para as quartas de final, mas foi eliminado pelo Mirassol nos pênaltis.

Confira os últimos confrontos entre Santos x Guarani

26/5/2010 – Santos 3 x 1 Guarani – Vila Belmiro

19/9/2010 – Guarani 0 x 0 Santos – Brinco de Ouro

29/2/2012 – Guarani 0 x 2 Santos – Brinco de Ouro

6/5/2012 – Guarani 0 x 3 Santos – Morumbi

13/5/2012 – Santos 4 x 2 Guarani – Morumbi

16/3/2013 – Santos 2 x 1 Guarani – Vila Belmiro

18/2/2019 – Santos 3 x 0 Guarani – Pacaembu

27/1/2020 – Guarani 1 x 2 Santos – Brinco de Ouro

