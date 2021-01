Santos defende soberania e invencibilidade contra o Goiás Última derrota do Peixe para o rival deste domingo foi em 2015: 4 a 1, em jogo válido pelo Brasileiro daquele ano, e disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia

O Santos entra em campo neste domingo para manter os bons números do retrospecto contra o Goiás e uma invencibilidade contra o rival.

O Alvinegro da Vila Belmiro não sabe o que é perder para o time do Centro-Oeste desde 2015, quando foi derrotado por 4 a 1, no Serra Dourada, em jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Desde então, foram mais quatro encontros, com quatro vitórias do Alvinegro Praiano, incluindo uma sonora goleada por 6 a 1, no Brasileirão de 2019.

O histórico geral dos confrontos aponta um total de 54 duelos disputados desde março de 1968. O Santos soma 21 vitórias contra 16 do Goiás, além de 17 empates. Nos gols, vantagem do Santos: 98 a 78.

No último encontro, válido pelo primeiro turno do atual Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu por 3 a 2, atuando em Goiânia.

