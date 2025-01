Santos cumpre proposta ofensiva de Caixinha, bate o Mirassol e estreia com vitória

A era Pedro Caixinha no Santos teve início com vitória em 2025. Cumprindo a promessa de adotar uma postura ofensiva, o time da Vila Belmiro fez a lição de casa em sua estreia, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista, e derrotou o Mirassol por 2 a 1.

O resultado deixa a equipe alvinegra ao lado do Guarani no Grupo B com um triunfo e três pontos somados. Já o Mirassol, que se encontra na Chave A, acumula seu primeiro revés. Os dois times voltam a campo no fim de semana pela competição. Os santistas visitam a Ponte Preta no domingo. No mesmo dia, a equipe do interior recebe o Água Santa.

Os dois gols santistas tiveram a marca do artilheiro santista em 2024. No primeiro tempo, Guilherme aproveitou passe de Soteldo para inaugurar o placar. Na etapa final, ele ampliou em cobrança de falta. Iury Castilho diminuiu.

O Santos seguiu à risca as ordens anunciadas por Pedro Caixinha e iniciou a partida imprensando o Mirassol. Marcando em bloco alto e apostando nas transições rápidas, a equipe mandante logo desarticulou a marcação rival e, com sete minutos, já tinha arriscado quatro chutes no gol adversário.

Acuado, o time do interior paulista não conseguia cadenciar o ritmo e passou a viver de contra-ataques para ameaçar o Santos. Com boa movimentação do venezuelano Soteldo, a proposta de não dar trégua ao adversário se manteve durante todo o primeiro tempo.

No entanto, um erro de passe santista no meio-campo quase originou um lance que teria status de gol histórico na Vila Belmiro para o Mirassol. Iury Castilho recuperou uma bola no círculo central e arriscou um arremate direto. Adiantado, o goleiro Gabriel Brazão recuou e, com um tapinha, evitou o que seria um golaço dos visitantes, aos 20 minutos.

Com o decorrer da partida, o confronto melhorou ainda mais e as chances aumentaram para os dois lados. Em nova cabeçada de Iury Castilho, Brazão voltou a fazer milagre. Do outro lado, Alex Muralha também precisou trabalhar em duas oportunidades para evitar que o Santos inaugurasse o placar.

Nos acréscimos, porém, o Santos acabou sendo premiado pela ousadia. Soteldo assumiu a função de articulador e deu belo passe para Guilherme. O atacante bateu da esquerda, a bola desviou na zaga e enganou Alex Muralha: 1 a 0 aos 48 minutos.

Tal como no primeiro tempo, a etapa complementar iniciou em alta voltagem. O Mirassol perdeu ótima chance ao ter três atacantes contra dois defensores e desperdiçou. Na sequência, Soteldo foi à frente e cruzou para Guilherme. Com o goleiro batido, ele cabeceou para fora.

Caixinha lançou mão de Thaciano no segundo tempo para explorar a necessidade do adversário de ir ao ataque e apresentou um Santos mais tático do que ousado. O Mirassol partiu para o tudo ou nada, mas pecou nas finalizações. O golpe de misericórdia veio aos 40 minutos. Cobrando falta, Guilherme acertou o canto de Muralha: 2 a 0. No fim, de pênalti, Iuri Castilho descontou.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 1 MIRASSOL

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Souza); Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Lucas Braga (Thaciano); Soteldo (Leo Godoy), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), Jemmes, João Victor e Zeca (Reinaldo); Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim (Clayson); Iury Castilho, Guilherme Pato (Negueba) e Davó (Roni). Técnico: Euardo Barroca.

GOLS – Guilherme, aos 48 minutos do primeiro tempo e aos 40 minutos da etapa final. Iuri Castilho (de pênalti), aos 50 minutos.

CARTÕES AMARELOS – Luan Peres, Escobar (Santos); Neto Moura, Danielzinho e Reinaldo (Mirassol).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA – R$ 469.972,50.

PÚBLICO – 10.379 pagantes.

LOCAL – Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).