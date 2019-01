Santos Cruz diz que governo estará aberto para movimentos sociais

O ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, indicou hoje (2) que pretende dialogar com os movimentos sociais, durante discurso na cerimônia de transmissão de cargo, ocorrida no Palácio do Planalto. Segundo ele, todos serão tratados com respeito, sem distinção.

“Estaremos sempre de portas abertas aos prefeitos, governadores, a todos movimentos sociais e organismos, independentemente de qualquer outra consideração”, disse.

Santos Cruz afirmou que a secretaria continuará sendo a porta de entrada de relacionamento institucional da Presidência da República. Após a cerimônia, ele disse que “todo segmento da sociedade tem a porta aberta dentro da Secretaria de Governo”.

A cerimônia de hoje no Planalto marcou a transmissão de cargos de quatro ministérios, todos lotados no palácio. Além de Santos Cruz, Augusto Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Onyx Lorenzoni, na Casa Civil; e Gustavo Bebbiano, na Secretaria-Geral da Presidência.