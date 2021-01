Santos credencia mais 30 sócios para a final da Libertadores no Maracanã Ao todo, serão 55 participantes do Programa Sócio Rei empurrando o Peixe na grande decisão continental contra o Palmeiras, dia 30, no Rio de Janeiro

Mais 30 participantes do programa Sócio Rei terão a chance de ver a grande decisão da Copa Libertadores da América entre Santos e Palmeiras, no próximo dia 30, no Maracanã. Outros 25 já tinha sido contemplados, totalizando 55 que estarão no estádio para a final.

A escolha será feita por critérios semelhantes da seleção inicial, ou seja, levando em conta a frequência no estádio em 2019 e 2020, a quantidade de compras na loja oficial do Clube e beneficiando também sócios de fora do Estado de São Paulo usando a pontuação do programa.

O Santos ganhou da CBF mais 100 credenciamentos para a final. Metade desse número, ou seja, 50 convites, será disponibilizado para as famílias dos jogadores e da comissão técnica.

Vinte convites já foram distribuídos para funcionários que participarão da logística da partida e da ação com os sócios, torcedores e patrocinadores do Clube.

O presidente Andres Rueda também convidou o funcionário mais antigo do Clube, Seu Maneco, para preencher uma das vagas da nossa torcida no Maracanã. Todos os protocolos sanitários serão seguidos, desde a testagem prévia à viagem ao uso de máscaras em todos os momentos do evento.

