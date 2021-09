Santos contrata atacante ex-Red Bull Bragantino para a equipe Sub-17 Eduardo Pereira vai reforçar a equipe comandada pelo técnico Gabriel Bussinger

O Santos acertou nesta terça-feira (28) a contratação do atacante Eduardo Pereira, que estava no Red Bull Bragantino. Com contrato de formação válido até 2024, o jogador chega para defender o Sub-17 da equipe do técnico Gabriel Bussinger.

– Estou muito feliz de poder vivenciar este momento. Qualquer garoto sonha em atuar pela base do Santos, um clube que revela garotos a todo instante. Sei que tenho muito a aprender, mas também tenho muito a acrescentar aos meus companheiros. Não vejo a hora de poder estrear e ajudar o clube a conquistar os objetivos no Campeonato Paulista – disse o atacante.

Revelado pelo XV de Piracicaba em 2018, onde atuou no Sub-15 da equipe, Eduardo também possui passagem pelo do América (MG). Na passagem pelo Red Bull Bragantino – na época, ainda Red Bull Brasil – em 2019, o jogador chegou até as semifinais do Campeonato Paulista da categoria, sendo eliminado pelo Palmeiras.

O jogador já está liberado para enfrentar o Jabaquara, pela sétima rodada do Campeonato Paulista da categoria, no estádio Espanha, em Santos, neste sábado (02).

Ficha Técnica

Eduardo Pereira de lima

02/03/2004 – 17 anos

Holambra (SP)

Peso: 72 kg

Altura: 1,80 m

Clubes

XV de Piracicaba Sub-15 (2018)

América (MG) Sub-15 (2018)

Red Bull Bragantino Sub-15 (2019-2021)

Santos Sub-17 (2021)

