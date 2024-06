Santos continua a limpa no elenco e anuncia rescisão com lateral Cadu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

O Santos continua fazendo a limpa em seu elenco. O clube alvinegro anunciou a rescisão do lateral Cadu, cria do clube, de apenas 22 anos, que vinha treinando em separado do grupo principal. Antes dele, os meias Gabriel Carabajal e Juan Cazares já haviam deixado a equipe e gerado uma economia de mais de R$ 5 milhões.

Elogiado por Jorge Sampaoli em 2019, Cadu só foi ganhar chance no time principal no ano passado, sob o comando de Odair Hellmann. O jogador era visto no clube como um jogador de grande futuro, mas as lesões atrapalharam a sequência do atleta, que teve duas contusões de ligamento cruzado.

Pela equipe principal, Cadu fez apenas dois jogos com a camisa do Santos. Sua melhor temporada foi em 2022, quando fez 37 partidas pela equipe sub-20. As boas atuações na base o levaram para a seleção brasileira da categoria para a disputa do Sul-Americano.

A expectativa é que mais nomes deixem o clube durante a janela de transferência. O meia Patrick está sendo avaliado pelo departamento de futebol e, se não der um retorno, também pode ter o contrato rescindido. Ele, inclusive, vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida.

O Santos também vem mexendo no departamento de futebol profissional. Recentemente, o clube contratou o como o CEO Paulo Brack e os analistas de mercado, Thiago Gasparino e Fernando Ziskin. A equipe pode também ser reforçada para a sequência da Série B.

O time paulista entra na 13ª rodada na quinta colocação da Série B, com 19 pontos, atrás de América-MG (22), Avaí (22), Operário (21) e Vila Nova (20). O próximo desafio é diante da Chapecoense, na segunda-feira, às 19h, na Vila Belmiro.