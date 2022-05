Santos consegue liberação na CBF e terá Marcos Leonardo contra o Athletico-PR Atacante irá se apresentar à Seleção Sub-20 apenas após o confronto do próximo sábado

O Santos conseguiu a liberação do atacante Marcos Leonardo para o duelo contra o Athletico-PR, no próximo sábado (4), na Arena da Baixada, às 19h. O jogador foi convocado para Seleção Brasileira Sub-20 e, teoricamente, teria que se apresentar no dia 31 de maio.





Como o Peixe foi atendido positivamente para liberação de seu camisa 9, Marcos Leonardo viaja após o jogo contra o Furacão e se apresenta no dia 5 de junho. Kaiky, também convocado, vai seguir a programação normal e desfalca o Peixe.

O Torneio acontecerá em Data Fifa entre os dias 31 de maio e 13 de junho. O Brasil vai enfrentar Equador, Uruguai e Paraguai. Os jogos serão no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, nos dias 8, 10 e 12 de junho. Os Meninos da Vila vão perder jogos contra Athlético-PR (menos Marcos Leonardo), Internacional e Atlético-MG.

Para o confronto no Paraná, o volante Rodrigo Fernández e o lateral-direito Madson vão cumprir suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro na derrota do Santos para o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, neste domingo (29).