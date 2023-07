Santos consegue efeito suspensivo parcial e reduz período de portões fechados na Vila Belmiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 23:11 Compartilhe

O Santos jogará apenas mais três jogos sem torcida na Vila Belmiro. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão de sua torcida na partida contra o Corinthians, o clube teve sucesso em um efeito suspensivo e conseguiu reduzir de oito para apenas cinco partidas sem a presença de seu torcedor na arquibancada. Além disso, o time manteve o mando de campo nestas partidas – antes era obrigado a jogar a 150 quilômetrosda Vila – e não precisará pagar a multa de R$ 80 mil.

“O Santos Futebol Clube conseguiu nesta quarta-feira (12) efeito suspensivo parcial do julgamento do Superior Tribuna de Justiça Desportiva de Futebol (STJD) e poderá jogar em seu estádio, o Urbano Caldeira (Vila Belmiro), com portões fechados”, disse o comunicado do Santos.

Como já cumpriu dois dos cinco jogos na derrota para o Flamengo e na vitória contra o Goiás, o Santos já sabe quando voltará a ter a presença dos torcedores na Vila Belmiro. Jogando apenas o Campeonato Brasileiro, o time poderá atuar com torcida na jogo contra o Cruzeiro, no início de setembro, pela 23ª rodada.

O efeito suspensivo foi definido após uma decisão liminar do STJD. Desta forma, a punição sofrida pelo Santos pode aumentar de acordo com o que for definido no julgamento do pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que ainda não tem data definida.

