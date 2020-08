Santos consegue efeito suspensivo para ter Felipe Jonatan na estreia do Brasileirão

Felipe Jonatan estará à disposição do Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (09), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo teve efeto suspensivo aprovado nesta quinta (06).

Felipe foi expulso a caminho do vestiário na derrota por 1 a 0 contra o Athlético-PR, na Arena da Baixada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O árbitro da partida, Anderson Daronco, alegou que a decisão de mostrar o cartão vermelho ao atleta santista, mesmo após o apito final, se deu por ofensas direcionadas a ele no fim do jogo, de forma irônica.

– Parabéns seus ladrões, conseguiram o que queriam. Tu é muito fraco mesmo ladrão – foram as palavras utilizadas pelo jogador, segundo o que Daronco relatou na súmula da partida em questão.

Felipe Jonatan é o líder de assistencias do Santos na temporada (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Felipe Jonatan foi penalizado com dois jogos de suspensão à época e cumpriu um, na última rodada do Brasileirão de 2019, quando o Peixe goleou o Flamengo por 4 a 0, na Vila Belmiro.

A liberação de Felipe para o duelo contra o Massa Bruta é muito importante para o Peixe, já que ele é o único atleta do setor no elenco atual. Caso ficasse de fora, o treinador santista, que ainda não é certo se será o interino Pablo Fernandez ou um novo nome à ser anunciado, certamente teria que improvisar uma peça alternativa na lateral-esquerda, sendo o zagueiro Luan Peres e o meia Jean Mota os favoritos para ocupar a posição.

