Santos confirma nova lesão muscular e Soteldo vira desfalque até pausa do Mundial

O Santos só contará com o venezuelano Soteldo após o Mundial de Clubes dos Estados Unidos. O jogador teve uma nova lesão muscular na coxa detectada e desfalca a equipe nas cinco partidas que precedem a competição dos Estados Unidos.

Soteldo se contundiu no clássico contra o Corinthians, neste domingo. O jogador caiu no gramado da Neo Química Arena já prevendo um grave lesão. Saiu de campo cabisbaixo e desabou no choro do lado de fora, prevendo o pior.

“O jogador Soteldo passou por ressonância magnética nesta segunda-feira (19) e teve constatada lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, região diferente da lesão anterior (músculo semitendíneo), em abril. Ele já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube, em dois períodos, no CT Rei Pelé”, informou o Santos já na noite desta segunda.

O venezuelano vinha atuando como armador da equipe e retomando ritmo e confiança após pausa de quase um mês para tratar a lesão passada. Sem ele, Cléber Xavier pode escalar Neymar ou o jovem Matheus Xavier, que já entrou no decorrer do clássico.

Antes da pausa de junho, o Santos tem compromissos com o CRB, em Maceió, pela Copa do Brasil, quinta-feira, depois diante do Vitória, em Salvador, no domingo, pelo Brasileirão, um amistoso com o RB Leipzig, em Bragança Paulista, dia 28, e novamente embates da Série A, contra o Botafogo, na Vila Belmiro (1/6) e depois na casa do Fortaleza, dia 12.