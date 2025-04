Santos confirma nova lesão de Neymar

O Santos confirmou nesta sexta-feira (18) que o atacante Neymar sofreu uma “nova lesão” muscular na coxa esquerda, sem informar quanto tempo levará para que o jogador possa retornar aos gramados.

O camisa 10 do ‘Peixe’, de 33 anos, deixou o campo chorando na quarta-feira após apenas 34 minutos de jogo, em sua primeira partida como titular depois de uma lesão sofrida em 2 de março, também na coxa.

O craque “sentiu novo incômodo na coxa esquerda (…) passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso”, informou o Santos em mensagem no X. Neymar retornou ao clube no início do ano após uma carreira de sucesso na Europa.

“Quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva”, continuou o clube paulista.

“Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências”, indicou o Santos, que concluiu explicando que Neymar “será reavaliado periodicamente”.

Em seu retorno ao clube onde foi formado, Neymar marcou três gols e deu o mesmo número de assistências, mas também esteve envolvido em polêmicas.

Durante a recuperação da primeira lesão, que o deixou de fora da semifinal do Campeonato Paulista – na qual o Santos foi eliminado pelo Corinthians -, o atacante esteve presente no Carnaval do Rio de Janeiro e também participou de jogos de exibição da Kings League.

O Santos gerou enorme expectativa com o retorno de Neymar após 12 anos no futebol europeu e asiático, mas os resultados não têm correspondido.

A equipe ocupa a 13ª colocação no Brasileirão com quatro pontos em quatro partidas, e o técnico português Pedro Caixinha foi demitido na segunda-feira, sem que o clube tenha ainda anunciado seu substituto.

