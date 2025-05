Santos confirma lesão e desfalque de Guilherme; trio pode voltar ao time no domingo

Em momento difícil na temporada, o atacante Guilherme vai desfalcar o Santos no domingo, contra o Grêmio. O jogador sofreu uma lesão no músculo obturador externo da perna direita e não terá condições de jogar em Porto Alegre, pela sétima rodada do Brasileirão. Em compensação, o técnico Cléber Xavier ganha mais opções para escalar a equipe paulista.

A lesão de Guilherme foi confirmada pelo clube nesta sexta-feira, após exames de imagem. Ele já era dúvida desde que saiu mais cedo da partida contra o CRB, na noite de quinta, na Vila Belmiro. O atacante, que já iniciou tratamento no CT Rei Pelé, havia reclamado de dores no quadril após cobrar um escanteio.

O jogador, um dos principais do time na campanha que trouxe o Santos de volta para a primeira divisão em 2024, vive má fase dentro de campo. Longe de repetir as performances da temporada passada, se tornou alvo da torcida. Na quinta, após o empate com o CRB por 1 a 1, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, ele voltou a ser criticado por parte da torcida.

Se perdeu um titular, Cléber Xavier ganhou três potenciais jogadores que poderão começar entre os 11 no domingo: Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo. Eles treinaram normalmente com o restante do elenco nesta sexta e poderão ser titulares no fim de semana.

Com estes retornos, o novo treinador santista poderia escalar o time com Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Thaciano); Soteldo (Deivid Washington), Tiquinho Soares e Rollheiser.

EM RECUPERAÇÃO

Nesta sexta, a direção santista também atualizou o torcedor sobre a situação de outros jogadores, que estão em processo de recuperação física. O meia Zé Rafael, recuperado da cirurgia na coluna, vem fazendo trabalhos graduais com a bola junto ao elenco.

Já o lateral-esquerdo Souza faz transição física após cirurgia de reconstrução ligamentar no tornozelo direito. Nesta sexta, também participou de parte do treino com bola. E o meia-atacante Álvaro Barreal iniciou na quinta o trabalho de transição acompanhado pela fisioterapia, ainda sem contato com o grupo.