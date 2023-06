Santos confia em Soteldo para encerrar série negativa e Corinthians busca vencer como visitante

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, em clássico da 11ª rodada do Brasileirão. Ambos jogam pressionados atrás de uma vitória que lhes deixariam mais distante dos últimos colocados. O time de Odair Hellmann tenta encerrar série negativa de quatro jogos no torneio, enquanto que a equipe de Vanderlei Luxemburgo busca conquistar a primeira vitória como visitante.

O Santos tenta se reaproximar do grupo dos que garantem vaga na Libertadores. Com 13 pontos, é o 13ª colocado e hoje está mais perto da zona de rebaixamento do que do pelotão da frente.

“O que eu posso falar é que a gente vai se ajudar dentro de campo e buscar ter o controle da partida. Tenho certeza que faremos um grande jogo e ir atrás dessa vitória, pois ela vai nos dar uma confiança muito maior para a continuidade do campeonato”, afirmou o lateral-direito Gabriel Inocêncio.

Com contrato novo depois de ser comprado pelo Santos, com o qual agora tem vínculo até junho de 2027, Soteldo retornou ao Brasil depois de defender a seleção venezuelana, nos Estados Unidos, e deve assumir sua vaga no ataque ao lado de Mendoza e Marcos Leonardo. O clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do meia-atacante.

É o baixinho venezuelano a aposta de Odair Hellmann para que a equipe volte a vencer depois de quatro tropeços. Foram três empates e uma derrota nas últimas partidas e o que a evolução que se desenhava não aconteceu. O time segue emperrado, incapaz de engrenar.

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o volante Alison estão machucados e não devem mais jogar nesta temporada. Não há novas baixas no Santos.

O desafio do Corinthians é reagir fora de casa. O time é o pior visitante e sequer pontuou longe da Neo Química Arena no campeonato. Todos os seus nove pontos foram conquistados diante da torcida, com duas vitórias e três empates na arena corintiana.

A ausência de vitórias na condição de visitante explica por que o Corinthians briga, hoje, para não cair. O time de Vanderlei Luxemburgo é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem apenas um ponto a mais que o Goiás, que abre o grupo dos quatro piores.

Sem jogos devido à Data Fifa, Luxa teve dez dias para ajustar a equipe e voltar com “a faca nos dentes”. O plano é reagir já, na Vila Belmiro, e depois em Curitiba, onde enfrenta no sábado o Athletico-PR. Caso contrário, é alta a probabilidade de a equipe alvinegra descer à zona de rebaixamento nesta rodada.

“Começamos a avançar no trabalho, mas temos que buscar os resultados”, havia afirmado o treinador, habituado a lamentar a necessidade de ter de “trocar o pneu com o carro andando”, mas confiante em dias melhores. “Nós vamos melhorar a equipe no segundo semestre e vejo coisas boas acontecendo”.

