Santos cogita volta de Wagner Leonardo para vaga de Luan Peres

O Santos deve oficializar nos próximos dias a saída do zagueiro Luan Peres ao Olympique de Marselha (FRA). O jogador nem viajou para Belo Horizonte, onde o Peixe encara o América, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2021.

O substituto de Peres pode ser um Menino da Vila, mas que hoje está fora do elenco que Fernando Diniz tem em mãos para trabalhar.

E MAIS:

O zagueiro Wagner Leonardo, conhecido como “Palha”, vem sendo destaque no time do Náutico, na Série B. O defensor de 21 anos possui os melhores índices de ações defensivas na competição. Segundo dados estatísticos do SofaScore, em oito jogos, foram 30 cortes, 20 interceptações, 10 desarmes e 10 impedimentos provocados.

Baixe o app do Lance! e tenha a tabela do Brasileirão nas suas mãos

Na vitória do time Pernambucano por 5 a 0, na noite desta sexta-feira, contra o Operário, o Menino da Vila terminou a partida como capitão, e vem recebendo elogios da torcida do Timbu.

“Existe a possibilidade. Posso trazê-lo a qualquer momento. Ele foi por minutagem, evoluir. Acreditamos que ele tem futuro brilhante e existe a cláusula para podermos trazer a qualquer momento se precisar”, disse o presidente Andres Rueda, ao Canal “Aqui se fala de Santos”.

E MAIS:

Veja também