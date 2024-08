Santos cede empate ao Botafogo no final e cai para a Série B do Brasileiro feminino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 15:25 Para compartilhar:

O time de futebol feminino do Santos foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro após ceder empate por 1 a 1 ao Botafogo, neste domingo, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da primeira fase.

As ‘Sereias da Vila’ venciam por 1 a 0, gol de Karla Alves, até os 48 minutos da etapa final, quando Nathane aproveitou cobrança de falta e igualou de cabeça.

Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 11 pontos, sem chances de alcançar o Real Brasília (16), primeiro clube fora da zona da degola, na última rodada. Assim, tanto o Santos quanto o Botafogo se juntam aos também rebaixados Avaí Kindermann e Atlético-MG.

A equipe de futebol feminino do Santos é uma das pioneiras na modalidade no Brasil e também uma das mais vitoriosas. Bicampeãs da Libertadores (2009 e 2010), campeãs brasileiras (2017), bicampeãs da Copa do Brasil (2008 e 2009) e tetracampeãs paulistas (2007, 2010, 2011 e 2018), as Sereias da Vila chegaram a contar com craques como Marta, Formiga e Cristiane, além de formar a base da seleção brasileira.

No último ano, porém, a situação do departamento de futebol feminino do clube foi abalada pela redução de investimentos, pela falta de planejamento e por denúncias de assédio sexual e moral, por atletas da equipe alvinegra, envolvendo o ex-treinador Kleiton Lima, demitido em 2023.

Na próxima temporada, a exemplo do time masculino, que atualmente disputa a Série B nacional, a equipe feminina terá a missão de retornar à elite. Antes, na quarta-feira, fechará sua melancólica participação no Brasileiro diante do Internacional, às 15h, fora de casa.