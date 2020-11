Santos cancela treino por conta de testes de Covid-19 Elenco, funcionários e comissão técnica do Peixe realizaram testes do novo coronavírus dentro de seus carros e foram liberados. Resultados dos exames devem sair até esta quarta

Vivendo uma preocupação por conta de um possível surto de Covid-19, o Santos realizou novos testes em seu elenco, comissão técnica e funcionários nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. Por conta disso, os jogadores não treinarão hoje, sendo liberados logo após a realização dos exames, que estão sendo feitos dentro dos carros dos atletas.

Os resultados dos testes devem ser conhecidos até essa quarta-feira. Vale lembrar que o técnico Cuca, o goleiro João Paulo, o lateral Madson e o zagueiro Lucas Veríssimo testaram positivo para o novo coronavírus. Além deles, o preparador de goleiros Arzul e catorze jogadoras do time feminino também estão infectados.

Desde o início do Brasileirão, o Santos havia tido poucos casos positivos de Covid-19 no elenco, sendo apenas os atacantes Kaio Jorge e Raniel.

Veja a nota oficial do Santos



“O elenco do Santos FC não treinará na tarde desta terça-feira (10). Os jogadores estão realizando os testes de Covid-19 de dentro dos seus carros no estacionamento do CT Rei Pelé e deixando o local na sequência.

Comissão técnica e funcionários do CT realizarão os testes de PCR logo após os atletas”.

