Santos cai na Libertadores após derrota para Barcelona de Guayaquil

O Santos foi eliminado da Copa Libertadores após ser derrotado por 3 a 1 pelo Barcelona de Guayaquil (Equador), na noite desta quarta-feira (26) no estádio Monumental de Barcelona.

Já garantido nas oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores, o @BarcelonaSC bateu o @SantosFC por 3-1 e confirmou o primeiro lugar do Grupo C. O Peixe vai disputar a @SudamericanaBR. pic.twitter.com/xn6QOJYCQR — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 27, 2021

Com o revés, o Peixe ficou na terceira posição do Grupo C da competição continental, com 6 pontos, atrás do líder Barcelona, com 13 pontos, e do vice-líder Boca Juniors (Argentina), com 10 pontos, que avançaram para as oitavas de final. Com a saída da principal de clubes da América do Sul, o atual vice-campeão da Libertadores segue para o mata-mata da Copa Sul-Americana.

Jogando em casa, o time equatoriano abriu o marcador cedo. Aos 14 minutos, Damián Díaz recebeu cruzamento rasteiro e finalizou de primeira para superar o goleiro João Paulo. Um pouco antes do intervalo, o Santos conseguiu empatar, Lucas Braga chutou, o goleiro Burrai deu rebote e Kaio Jorge não vacilou.

Precisando vencer para tentar se classificar, o Peixe partiu para o ataque no segundo tempo. Com isso, a equipe comandada por Fernando Diniz deu espaços para o Barcelona matar a partida com gols de Damián Díaz (pela segunda vez) e Montaño.

