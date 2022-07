Santos busca vitória na casa do Avaí para iniciar retomada na temporada

O Santos viaja até Florianópolis para enfrentar o Avaí neste sábado, às 19h, no estádio da Ressacada, com a missão de juntar os cacos da eliminação da Copa do Brasil disposto a vislumbrar, pelo menos, uma vaga direta na Libertadores do ano que vem para tentar dar sentido ao que resta da temporada 2022. Além do momento de crise, o elenco tem ainda um outro desafio: buscar um resultado positivo no Sul sem ter um treinador efetivo para o lugar do argentino Fabián Bustos.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-direito Madson disse que este momento delicado precisa trazer lições aos seus companheiros.

“Pra tudo na vida tem um aprendizado. A desclassificação (Copa do Brasil) foi pesada principalmente pela primeira partida contra o Corinthians, quando o time foi goleado por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. Mas temos que esquecer, saber que a temporada continua e que temos objetivos a cumprir”, afirmou o jogador.

Além da desclassificação da Copa do Brasil, o Santos acumulou outro golpe recente com a queda na Sul-Americana. Mesmo diante de duas eliminações importantes, Madson alertou sobre a importância da equipe reagir.

“Temos condições de buscar a vaga na Libertadores, que é fundamental para o Santos. Para isso é necessário focar e dar sequência no Brasileiro. Estamos vindo de duas vitórias, sem tomar gols nos últimos dois jogos. Descansar e pensar no Avaí para conquistar os três pontos”, comentou o lateral.

Em oitavo lugar no Brasileiro, a equipe da Vila Belmiro tem 22 pontos e está a oito do líder Palmeiras. Para iniciar essa retomada na Ressacada, o Santos precisa também mudar o seu perfil como visitante. Em sete jogos fora de seus domínios, o time venceu apenas o Juventude. Nos outros seis compromissos, foram quatro empates e duas derrotas.

“Não temos um bom desempenho fora de casa, mas temos de mudar isso. O grupo é forte, temos jogadores qualificados e que estão para ajudar o Santos. Cada jogo nos entregamos ao máximo. Agora é melhorar o retrospecto fora de casa e isso tem que começar contra o Avaí na Ressacada”, comentou Madson.

Para a partida contra os catarinenses, o técnico interino Marcelo Fernandes tem duas baixas importantes. O zagueiro Maicon sentiu uma lesão na panturrilha. Já o volante Rodrigo Fernández reclamou de dores musculares na coxa esquerda. Assim, Luiz Felipe forma a zaga com Eduardo Bauermann enquanto Camacho entra no meio-campo.

Seriamente ameaçado pela zona de rebaixamento, o Avaí entra em campo com a missão de se reabilitar de forma urgente na competição. Nos últimos quatro jogos, os mandantes somaram apenas um ponto. O reflexo dessa campanha ruim é a décima sexta colocação no Campeonato Nacional, com 18 pontos.

Eduardo Barroca conta com o apoio da sua torcida para tentar reverter o quadro diante do Santos e aposta em uma marcação por pressão desde o início do duelo. Nos treinos da semana, o treinador deu ênfase à finalização, as movimentações ofensivas e ainda às jogadas de bola parada. O zagueiro Bressan deve ser a novidade no time. Já os atacantes Muriqui e Morato seguem no departamento médico e têm remotas chances de entrar em campo.